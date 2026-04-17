АПЛ, РПЛ и европейский футбол: Фердинанд о Артете, Радимов о Батракове, Хаманн о «Реале»

Обзор футбольных новостей: Рио Фердинанд призывает ценить Микеля Артету, Владислав Радимов сравнивает игроков «Локомотива» с футболистами «ПСЖ», а Дитмар Хаманн критикует «Реал» за жалобы на судейство.

В Российской Премьер-лиге грядет 25-й тур, который обещает быть насыщенным и непредсказуемым. На фоне этих событий эксперты и участники футбольного мира продолжают активно обсуждать актуальные темы, касающиеся как отечественного, так и зарубежного футбола. Особое внимание привлекает ситуация вокруг лондонского «Арсенала» и его главного тренера Микеля Артеты. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, призвав болельщиков «канониров» ценить своего наставника.

По его словам, за исключением легендарных фигур, таких как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Сеск Фабрегас, любой другой тренер, скорее всего, предпочел бы команду с «Олд Траффорд». Единственным исключением, по мнению Фердинанда, мог бы стать Хосеп Гвардиола, но его переход в «Арсенал» маловероятен. Сам Микель Артета, в свою очередь, подчеркнул сложность выступлений в Английской Премьер-лиге и изнурительный график. Он отметил, что именно это, вероятно, стало причиной того, что из английских клубов в Лиге чемпионов остался только «Арсенал». Тренер считает, что его команда по праву вышла в полуфинал и нацелена на победу. Дискуссия о силе английского чемпионата продолжается. Пол Скоулз, еще одна легенда «Манчестер Юнайтед», считает, что такие клубы, как «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», смогли бы с легкостью выиграть Премьер-лигу. Его мнение разделяет Иан Райт, бывший нападающий «Арсенала». Он признает, что интенсивный график и количество матчей в АПЛ могли бы стать вызовом, но не сомневается в итоговом успехе топ-клубов. Переходя к российскому футболу, Владислав Радимов поднял вопрос о сравнительном уровне игроков. Он задался риторическим вопросом, действительно ли уровень воспитанника «Локомотива» Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ». Также он затронул тему потенциальных трансферов, упомянув, что Хвича Кварацхелия покидает свой клуб, и это может открыть двери для других игроков. Радимов полагает, что игрокам, которые отправляются в сильные европейские чемпионаты, нужно время, чтобы адаптироваться и проявить себя. Внимание уделяется и спорным моментам в европейском футболе. Дитмар Хаманн, бывший игрок «Баварии», прокомментировал реакцию мадридского «Реала» на судейские решения в матче против его бывшей команды. Хаманн считает неприемлемым, когда клуб такого масштаба, как «Реал», постоянно винит судей в своих поражениях в важных матчах. Необычные детали приходят и из китайской Суперлиги. Защитник «Чэнду Жунчэн» Дмитрий Сорокин рассказал о своем опыте изучения китайского языка. Он признался, что выучил лишь несколько базовых фраз, но считает это важным жестом уважения к местной культуре. В настоящее время он сосредоточен на улучшении своего владения английским. Владимир Семин, известный российский тренер, выделил две основные проблемы нового главного тренера ЦСКА Владимира Пищалека. По его мнению, Пищалеку необходимо наладить взаимопонимание с Мойзесом, который является важной фигурой в команде, а также ему не удалось должным образом подготовить команду в перерыве. В мире футбола также произошла трагическая новость – гибель Маннингера. Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон выразил глубокую скорбь, потеряв друга и человека, которым всегда восхищался. Буффон подчеркнул, что Маннингер всегда оставался верен своим принципам свободы и честности, в отличие от мира, полного угнетения и погони за легкой наживой. Алексей Фомин, комментируя весенние результаты «Динамо», отметил, что команда находится в неплохой форме и имеет хороший график. Он считает, что необходимо продолжать в том же духе, чтобы следующий сезон начинать не с нуля. Наконец, агент игрока «Локомотива» Алексея Батракова прокомментировал недавний спад в игре своего подопечного. Он заверил, что на Батракова не оказывается никакого давления, и он спокойно относится к публикациям в СМИ. Агент также отметил, что вся команда «Локомотив» в целом не демонстрирует той игры, которая была показана осенью. Таким образом, футбольный мир продолжает жить насыщенной жизнью, полной ярких событий, острых дискуссий и неожиданных поворотов, как на поле, так и за его пределами





